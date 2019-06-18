РИАМО – 18 июн. После выхода из медикаментозного сна у продюсера Бари Алибасова сохраняются проблемы с памятью, сообщил его сын Бари Алибасов-младший.

В эфире Радио «Комсомольская правда» Алибасов-младший рассказал, что после выписки из больницы его отца отправят на реабилитацию в Казахстан. До тех пор шоумен будет находиться в Подмосковье со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Ко мне пришли все анализы, которые сказали о том, что его состоянию ничего не угрожает. Поэтому я его забрал, принял предложение казахстанской стороны, которая пригласила его к себе на реабилитацию. За ним прислали частный самолет. Что касается его состояния, то тяжелый ожог зажил еще в пятницу. Я смотрел его гастроскопию, там есть небольшие болячки, но врачи сказали, что он скорее умрет от удара молнии, чем от них», - сказал Алибасов-младший.

По его словам, отец уже питается сам, без трубочек. Однако память пока к нему не вернулась — «он как пятилетний ребенок».

«Но очень ярко вспомнил Лидию Николаевну, когда они были с ней в романтическом путешествии. В результате устроил скандал и не захотел никуда лететь. Поэтому я их отправлю в Казахстан, чтобы привести в порядок его речевой аппарат и память. Я их сейчас спрятал в Подмосковье на три дня», - добавил сын продюсера.

Бари Алибасов 4 июня по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. У пострадавшего диагностировали сильнейший ожог пищевода. Накануне сын забрал продюсера из клиники.