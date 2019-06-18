РИАМО - 18 июн. В Подмосковье и Москве на 19 июня продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокого риска пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий из четырех уровней погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Этот уровень из-за высокой пожароопасности объявили в Московском регионе на 33 часа.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Владимирской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей. На территории Костромской, Орловской и Курской областей объявили предыдущий, «желтый» уровень. В других областях Центрального федерального округа предупреждения о погодной опасности не требуется.

В Московском регионе 19 июня ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью составит 13-15 градусов, днем — 28-30.