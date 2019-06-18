РИАМО - 18 июн. Московский областной единый информационно-расчетный центр (МособлЕИРЦ) начнет обслуживать лицевые счета за жилищно-коммунальные услуги жителей Шатуры, платежному агенту осталось заключить договоры с управляющими компаниями, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

После заключения договоров с управляющими компаниями МособлЕИРЦ будет производить начисления и расчеты за жилищно-коммунальные услуги, выпускать единые платежные документы, вести очное и дистанционное обслуживание жителей.

«В ближайшее время жители Шатуры получат первые единые платежные документы от МособлЕИРЦ, куда будут включены начисления по всем видам жилищно-коммунальных услуг, взносы на капитальный ремонт и услугу «обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», - говорится в сообщении.

Для тех абонентов, кто получает отдельные платежные документы МособлЕИРЦ на оплату взносов на капитальный ремонт, в квитанции будет добавлена услуга «электроснабжение».

После того как будет осуществлен перевод лицевых счетов в единую расчетную систему МособлЕИРЦ, жителям Шатуры станут доступны все возможности дистанционных сервисов, включая личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении МособлЕИРЦ.