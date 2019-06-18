РИАМО - 18 июн. Из торгового дома ГУМ на Красной площади в столице неизвестный украл бутылку виски стоимостью около 12 тысяч рублей, пропажу выявили в ходе инвентаризации, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

11 июня в отдел полиции «Китай-город» УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве с заявлением обратился представитель магазина торгового дома, расположенного по адресу: Красная площадь, дом 3, по факту кражи продукции из магазина.

«9 июня в 11:00 в ходе проведения инвентаризации была выявлена недостача алкогольной продукции, а именно виски 18-летний Macallan Sherry объемом 0,7 литра в количестве 1 штуки. В результате произошедшего компании причинен материальный ущерб на сумму более 11,8 тысячи рублей», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу расположен торговый дом ГУМ.