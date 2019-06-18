РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поможет с приобретением музыкального оборудования для Малаховского детского туберкулезного санатория, расположенного в микрорайоне Салтыковка Балашихи, где он побывал с рабочим визитом, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов побывал с рабочим визитом в медучреждении, заведующая санаторным отделением врач-фтизиатр Елена Носенко рассказала депутату о работе учреждения и показала лечебные корпуса.

«Мы продолжим работу по укреплению материально-технической базы санатория. Знаю, что в музыкальном зале учреждения необходимо новое музыкальное оборудование для занятий, обязательно окажем содействие в его приобретении», – сказал Ефимов.

От председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова он передал слова благодарности врачам и педагогам санатория за их каждодневный труд и вручил награды регионального парламента пяти лучшим специалистам.

Ребята, проходящие лечение в санатории, показали гостям санатория творческие номера.

Носенко рассказала, что сейчас в санатории проходят реабилитацию 130 ребят. Лечебные процедуры сочетаются с занятиями воспитателями-психологами и прогулками.

«Для детей разработано специальное меню и предусмотрено шестиразовое диетическое питание. В учебное время ребятишки посещают школу на территории санатория», – заключила Носенко.