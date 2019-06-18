РИАМО – 18 июн. По предписаниям Госадмтехнадзора в Подмосковье устранено 1788 незаконных рекламных объектов, в большинстве случаев сотрудники ведомства применяют меры административного воздействия к владельцам крупных торговых центров, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Так, наибольшее количество незаконных рекламных объектов было устранено в Коломенском городском округе – здесь устранили 114 рекламных объектов, городских округах Чехов (108), Балашиха, Воскресенск (72), Дмитровский (99)», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В большинстве случаев сотрудники ведомства применяют меры административного воздействия к владельцам крупных торговых центров, самовольно установивших средства размещения информации.

«По предписаниям Госадмтехнадзора демонтируются информационные объекты с фасадов, ограждений, в частности, устраняются объявления, рекламные плакаты, наклейки», – перечисляется в материале.

Глава надзорного органа напомнил, что «штрафы за самовольную рекламу некоторые бизнес-структуры вполне могут рассматривать как источник дохода, так как суммы иногда достигают десятков тысяч рублей».

По статье 6.5. Кодекса Московской области об административных правонарушениях, наружное размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, графических изображений без соответствующего согласования с органами местного самоуправления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 30 тысяч рублей.