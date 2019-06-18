РИАМО – 18 июн. Минэкономразвития России выступило с предложением изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности, сообщает РИА Новости.

Соответствующие поправки в Земельный и Гражданский кодексы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В частности, в документе упоминаются такие нарушения, как зарастание участка сорняками и накопление мусора. Полный список оснований для изъятия представят в специальном акте правительства», – отмечается в материале.

Законопроект может затронуть не только собственников и арендаторов земли, но и тех, у кого участок находится в бессрочном или безвозмездном пользовании.

«Исключение сделают лишь для граждан, которые взяли землю в ипотеку или проходят процедуру банкротства», – добавляется в сообщении.

Если инициатива будет одобрена, то пожарный надзор начнет выдавать владельцам предписание на исправление нарушений в течение шести месяцев. Если этого не произойдет, участок можно будет забрать через суд.

Документы разработали в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 26 апреля 2019 года «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края».

«В апреле степные пожары охватили юг и юго-восток региона, 17 населенных пунктов оказались в огне. Было уничтожено 156 жилых помещений, погибли более 3 тысяч сельскохозяйственных животных», – резюмируется в статье.