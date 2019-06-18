РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июн. В подмосковных Люберцах врачи спасли 26-летнего мужчину, которого в драке ранили ножом в сердце, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Люберецкую районную больницу №2 бригадой скорой помощи доставили 26-летнего молодого человека в крайне тяжелом состоянии. В результате бытовой драки он получил проникающее ножевое ранение в сердце.

«Наши хирурги провели экстренную и сложную операцию на открытом сердце – выполнили ушивание раны сердца, ликвидировали тампонаду и спасли жизнь пострадавшего мужчины», – сказал главный врач Люберецкой районной больницы №2 Дмитрий Старцев.

Он добавил, что благодаря оперативной работе бригады скорой помощи и профессионализму врачей Люберецкой больницы пациента удалось спасти – операция прошла успешно. Состояние пострадавшего стабилизировано, он пришел в сознание, продолжает лечение под наблюдением врачей.

Ранения сердца всегда очень опасны и требуют незамедлительной реакции со стороны врачей. Спасение жизни зависит от того, насколько быстро раненый человек попадет в больницу на хирургический стол для оказания экстренной помощи.