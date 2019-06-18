РИАМО - 18 июн. Приложение «Яндекс.Такси» теперь умеет искать свободные машины сразу в нескольких тарифах, это удобно, когда у клиента на счету каждая секунда, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

«Иногда свободных машин одного класса в районе пользователя больше, чем машин других классов. Например, в эту секунду в сервисе повышенный спрос на тариф «Эконом». Вполне возможно, что машина из близкого по стоимости тарифа «Комфорт», спрос на который при этом меньше, приедет к вам быстрее: за минуту, тогда как «Эконом» будет ехать несколько минут. Но когда мы торопимся, даже пара минут ожидания может испортить настроение», - отмечается в материале.

Теперь клиент может отметить при заказе несколько подходящих для себя классов машин: «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», «Бизнес». Приложение назначит тот автомобиль, который приедет быстрее всех.

Услуга «Самый быстрый тариф» появилась на главном экране приложения, в панели тарифов.

«Нажмите на ее значок, выберите приемлемые для вас классы и сделайте заказ. Как только самая близкая к вам машина найдется, мы сразу покажем ее тариф», - поясняется в сообщении.

Новую услугу запускают постепенно. Она уже доступна для части пользователей последней версии «Яндекс.Такси» для iOS и Android в 16 городах России и СНГ. В ближайшее время услуга станет доступна всем.