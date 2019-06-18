РИАМО - 18 июн. Возгорание жировых отложений произошло в здании №10, где находится несколько ресторанов, на Неглинной улице, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 11:18 поступило сообщение о возгорании в здании 10 на Неглинной улице. По прибытии пожарных огонь уже был потушен», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что распространенная в СМИ информация о пожаре в здании Центробанка не соответствует действительности.

По данным открытых источников, в доме 10 по Неглинной улице находится несколько ресторанов и банк.