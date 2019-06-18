РИАМО - 18 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил властям разобраться в ситуации с задолженностью по зарплате работникам на хлебокомбинате в Сергиевом Посаде и решить данный вопрос в интересах людей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«На хлебокомбинате в Сергиево-Посадском городском округе образовалась задолженность по заработной плате. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заместителю председателя правительства Московской области Вадиму Хромову выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и решить данный вопрос в интересах людей», - говорится в сообщении.

С января по июнь текущего года руководство хлебокомбината умышленно не выплачивало заработную плату сотрудникам. В результате общая задолженность составила более 14 миллионов рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.