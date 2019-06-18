РИАМО – 18 июн. С начала 2019 года на автовокзалах, автостанциях, в автобусах и на производственных базах 15 филиалов «Мострансавто» состоялись 22 тренировки по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В плановых тренировках принимают участие работники предприятия, ГИБДД, пожарный расчет, бригада скорой медицинской помощи», – отмечается в сообщении.

Также участниками мероприятия стали сотрудники правоохранительных органов и частных охранных организаций, обеспечивающих охрану объектов транспортной инфраструктуры.