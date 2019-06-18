РИАМО – 18 июн. Новый учебный корпус на 400 мест построят в столичном районе Южное Бутово, площадь земельного участка под строительство составляет 3,24 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Для школы №1355, расположенной в Юго-Западном административном округе, построят дополнительный учебный корпус», – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) столицы для территории по адресу: улица Большая Бутовская, дом 9. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Площадь земельного участка под строительство составляет 3,24 гектара. Площадь проектируемой школы составит 1,9 тысячи квадратных метров», – добавляется в сообщении.

Четырехэтажное образовательное учреждение в районе Южное Бутово будет возведено на территории уже существующей школы №1355.

«Таким образом, образовательную школу продолжат посещать 550 детей, а учениками дополнительного корпуса смогут стать еще 400 детей», – уточнила Княжевская.

Образовательное учреждение будет построено за счет средств городского бюджета, в соответствии с Адресной инвестиционной программой столицы.