РИАМО – 18 июн. В регионах России уже создано почти 50 школ для подготовки добровольцев и волонтеров, сообщила во вторник генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

Во вторник в доме правительства Московской области проходит второй Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. В мероприятии принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших госкорпораций, бизнеса и добровольные поисково-спасательные отряды.

«У нас сегодня 49 школ по обучению добровольцев уже создано в регионах. 68 вице-губернаторов, либо министров назначены как ответственные за взаимодействие с добровольцами и за развитие системы добровольчества в регионах Российской Федерации», - сказала Чупшева в ходе форума.

Цель форума добровольных поисково-спасательных отрядов - привлечь внимание общественности к данной теме и устранить барьеры при взаимодействии добровольцев и органов власти в сфере поиска пропавших людей.

Деловая программа мероприятия посвящена вопросам профилактики пропаж в группах риска, использованию новых технологий при проведении поисково-спасательных работ, проблемам межведомственного взаимодействия, а также вопросам финансирования ресурсных центров в регионах.