Автостоп, почти как каучсерфинг, привлекает возможностью бесплатных путешествий, но ты никогда не знаешь точно, что ждет тебя в пути. Считается, что автостопом путешествуют только бедные студенты и экстремалы, однако среди автостопщиков есть и 30-летние, которые любят перемещаться таким способом ради адреналина и интересных знакомств. Жители Московского региона рассказали РИАМО, почему не боятся ловить попутки, как общаться с водителями, и что брать с собой в дорогу.

Кристина, 31 год, фотограф, Москва:

© из личного архива

«Мое большое путешествие автостопом началось с Литвы, Латвии и Эстонии. До этого был опыт в студенчестве – мы с подругами ездили автостопом на концерты в другой город, когда не было денег.

В тот момент был очень популярен каучсерфинг, этот сайт только появился. И мы с друзьями решили его протестировать. Ты едешь в другую страну, останавливаешься у людей бесплатно, кто-то может и накормить тебя, и экскурсию провести заодно.

Маршрут составили, следуя главным трассам и большим магистралям: логично, что на проселочных дорогах меньше шансов, что тебя подберут.

Это путешествие мне очень понравилось, оно было по-настоящему экстремальным. Несколько ночей мы провели в палатке. Мы просто отходили от трассы, ставили палатку и ночевали.

Страшно мне не было, так как я ехала не одна, а в компании. Пожалуй, самым страшным было то, что водители подъезжали близко к тебе и делали какие-то трюки и повороты на обочине.

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Не ездить без баллончика

© из личного архива

Если ты боишься ехать – то лучше не ехать совсем. Чтобы не бояться таких путешествий, я советую брать надежного друга или компанию. Например, договориться с другими девушками, что у одной будет баллончик, у другой – еще какое-то средство самообороны. Хотя я ездила без всего этого, и меня довозили без происшествий. Никто не просил денег и не приставал.

Можно легко познакомиться и завести разговор с водителем. Встречались интересные персонажи: у кого-то образование летчика-испытателя, а человек занимается перевозкой грузов.

Ехать в чужой машине и молчать – неправильно. Человек, который берет тебя, думает, что ты как-то скрасишь его дорогу.

Начинающие путешественники автостопом должны быть готовы к тому, чтобы поддержать разговор, им должно быть это интересно.

Нужно доброжелательно относиться к людям, которые тебя подбирают. Они тебе ничего не должны, просто делают доброе дело. Также будьте готовы к тому, что это путешествие небыстрое. Автостоп – это не то что сел в автобус и поехал. С собой всегда нужно иметь пенку и палатку, много воды и сухие пайки типа «Доширака». Есть может захотеться в самый неподходящий момент. Можно стоять по три-четыре часа на трассе, и ни одна машина не остановится. Мы как-то стояли пять часов, это выматывает. Также важно иметь с собой не только наличные, но и карту: деньги могут потеряться, закончиться.

По России автостопом я не путешествовала – мне страшно, учитывая качество дорог и менталитет.

На мой взгляд, в Европе люди более приветливые и добродушные.

Я знаю несколько неприятных случаев, и сейчас я бы не поехала без баллончика, потому что мне кажется, что мир стал более озлобленным».

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Вадим, 33 года, программист, Красногорск:

© из личного архива

«Мой опыт путешествий автостопом порядка 5 тысяч километров: я ездил по России, Украине, Крыму, Кавказу.

Когда я поехал автостопом в первый раз, сомнения были, но после того, как остановилось сразу несколько машин, они уходят.

Водители рассказывают, что охотно подбирают туристов. Считается, что туристы – хорошие люди.

Вообще, опасно из дома выходить, опасно на самолетах летать и ездить на автомобиле. У меня много знакомых, которые ездят автостопом, даже молодые красивые девушки. И ни у кого не было неприятностей. Я считаю, что плохой водитель не остановится. Водители часто чем-то угощают: чаем, фруктами, бутербродами.

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Ночевки с дальнобойщиками и крутые авто

© из личного архива

По Краснодарскому краю остановить машину вообще не проблема. Останавливаются в основном легковушки. Народ там позитивный и общительный. Могут и арбузом угостить! А однажды я ночевал в кабине у дальнобойщика, потому что на улице холодно было.

Я заметил, что люди вне городов попроще, им нравится подвезти человека и заодно о жизни поговорить.

Останавливаются и дорогие машины с крутыми дядьками – это всегда расширение зоны комфорта.

В центральной части России ездить поездом и автостопом примерно одинаково по времени. Я доехал из Москвы до Геленджика за два дня, с одной ночевкой в дороге – как идет поезд. Можно совмещать транспорт, который ходит по расписанию и поездки автостопом, – так получается более универсально.

Автостоп – это вышел на трассу и поехал, а там уже как повезет, готовых схем нет. Каждый заезд в город – существенная потеря времени. Обычно внутри города стопить сложно, а выбраться пешком за город на трассу тоже нелегко.

Гостиниц, еды и душа по дороге навалом. В конце концов, есть речки и водохранилища, пруды, где можно искупаться, если у вас совсем нет денег. Я считаю, человек сам должен следить за своей гигиеной, и это реально в любых условиях.

Однажды я встретил вонючих автостопщиков, когда был на месте водителя, было неприятно.

Многие автостопщики путешествуют так не из-за того, что денег нет, им просто по кайфу. Мне интересно общаться с разными людьми, чувствовать жизнь в этот момент. С помощью автостопа можно проверить свое отношение к миру, людям, к себе».

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Татьяна, 27 лет, музыкант, Одинцово:

© из личного архива

«Есть несколько правил, которых мы придерживаемся, когда путешествуем с мужем автостопом.

Если есть дорога, значит, на ней будет транспорт, который вас увезет, и увезет бесплатно. Бывает, стоишь в глуши, и кажется, что никогда отсюда не уедешь. Такая ситуация была с нами в Турции: мы очень хотели попасть в Немрут Даг, что располагается на вершине горы. Рядом почти нет населенных пунктов и транспорта. Автобусы туда не ходят. И мы уехали на маршрутке с рабочим, который приводил в порядок эту достопримечательность.

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Последний хлеб и жадные водители

© из личного архива

В Азербайджане встретить водителя, который просто так подвезет, нереально. Широкая дорога с большим количеством машин, но они не останавливаются. А те, что останавливаются, просят денег.

Там даже будут за вами ехать какое-то время, вдруг вы передумаете.

Хорошо, что в этой стране знают русский, а в других, где есть проблемы с языком, важно выучить фразу «нет денег». Мы тогда потратили много времени на ловлю машины, но все равно уехали.

© из личного архива

Если долго не можешь поймать машину, смени позицию. Это элементарно, мы много раз проверяли на себе: кажется, что место выбрано идеально, но никто не останавливается, даже таксисты. Но достаточно пройти пару шагов вперед или назад, и все – через пару минут машина остановится. Смешно и абсурдно, но это работает!

Никогда не стоит отказываться от чего-то, что дают люди по пути от чистого сердца. Это всегда пригодится!

Когда мы только начинали путешествия автостопом, из приличия отказывались, пока не поняли, что услуга, еда, или деньги реально были бы нужны. В Казахстане один водитель дал нам 1000 местных денег, и они нам очень пригодились на еду. В тот день автостоп был плохой, наши деньги закончились, а в рюкзаке было всего полбулки хлеба».

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Алексей, 22 года, студент, Москва:

«Автостопом я впервые поехал год назад, в июле 2018 года. Посчитал деньги и понял, что не могу купить билет из Москвы в Тольятти, где живут родители. Вынужден был ехать на попутках.

Вышел в среду в час дня из общаги, а приехал домой в четыре часа вечера в пятницу.

Не желаю, что поехал таким способом: и денег сэкономил, и испытал себя. Буду пробовать еще.

В крупном городе машину трудно найти, а вот на трассе около большого города намного легче. Я ловил машину у трассы, также легко было договориться с кем-то около заправок и кафе.

Был неприятный момент – около Пензы пришлось ночевать на остановке. Я не смог найти себе жилье, вокруг лес и трасса.

Считаю, что у взрослого и адекватного человека никаких опасностей на дороге быть не может. Если ты вежлив, ведешь себя по-человечески, не пьяный, то никто тебя трогать не будет. Конечно, нужно оценивать ситуацию и человека, который тебя повезет.

Мне было тяжело договориться с дальнобойщиками, легче – с водителями легковушек и газелей».

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