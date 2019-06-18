РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 июн. Сотрудники отделения надзорной деятельности по микрорайону Железнодорожный и городскому округу Реутов совместно с дежурной сменой пожарно-спасательной части №75 рассказали ребятам из летнего лагеря на базе школы №7 подмосковной Балашихи о правилах пожарной безопасности, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Мероприятие провели в рамках объявленного в системе МЧС России Года предупреждения чрезвычайных ситуаций и проведения летней оздоровительной кампании 2019 года. По мнению сотрудников МЧС, обучать детей правилам пожарной безопасности необходимо с самого раннего возраста, чтобы это было их правилом на всю жизнь, поэтому противопожарная разъяснительная работа ведется в течение года во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях Подмосковья, в частности в Балашихе.

«Работники чрезвычайного ведомства рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности, которые помогут избежать беды, напомнили телефоны вызова экстренных служб, а также объяснили, что своевременно оказанная профессиональная помощь может спасти человеку жизнь», – говорится в сообщении.

Дети активно участвовали в беседе, приводили примеры из жизни или рассказы знакомых, которых не обошла стороной огненная беда.

Начальник отделения надзорной деятельности по микрорайону Железнодорожный майор внутренней службы Денис Осипенков объяснил ребятам, что при возникновении пожара, в особенности в местах массового пребывания людей, никогда не нужно поддаваться всеобщей панике, необходимо сохранять спокойствие и постараться покинуть помещение. Также он рассказал, как можно справиться с огнем подручными средствами.

«Денис Осипенков объяснил ребятам, что ни в коем случае нельзя пытаться тушить бытовые электроприборы водой, всегда при выходе из дома необходимо проверять, выключены ли газовые и электрические плиты, утюги и другие приборы», – добавляется в материале.

Сотрудники пожарной охраны напомнили ребятам, что при любом возгорании или возникновении иной чрезвычайной ситуации не стоит рассчитывать только на собственные силы, а необходимо вызвать пожарную охрану по телефонам «01» или «112».

В конце мероприятия провели тренировочную эвакуацию на случай возникновения пожара, после чего сотрудники пожарно-спасательной части продемонстрировали пожарную технику и пожарно-техническое вооружение огнеборцев.