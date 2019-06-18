РИАМО - 18 июн. В ветеринарной клинике в подмосковном Одинцовском округе врачи «поставили на крыло» подбитого ворона, обычно птицы с такими ранениями обречены на смерть, однако подмосковные ветеринары спасли пернатого, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Больную птицу принесли в клинику неравнодушные жители. Ворона осмотрели ветеринары Одинцовской участковой ветеринарной клиники. Вовремя помогли ему и пообещали держать руку на пульсе крыла птицы», - сказал глава Минсельхозпрода Московской области (в него входит государственная ветеринарная служба – ред.) Андрей Разин.

Ветеринарные врачи Одинцовской участковой ветклиники провели профессиональный осмотр «пациента». В результате первичного осмотра и рентгенографии у молодого ворона был диагностирован перелом крыла.

Хирург-травматолог Андрей Пахоменко провел операцию, чтобы обеспечить стабильную фиксацию отломков в правильном положении с сохранением функциональной оси сегмента и стабилизацией зоны перелома до полного сращения.

Как считают ветеринары, выздоровление птицы будет долгим и непростым. По их словам, для полноценного восстановления функции крыла у птицы должна быть возможность активных движений после операции, кроме того, ворона надо содержать в вольере. Врачи проследят, чтобы эти условия были выполнены.

«Собаки и кошки – ими не ограничивается список животных, которые попадают на прием в эту ветклинику. Здесь лечат птиц, коз, кроликов, лосей, кабанов, лис. Поддерживают здоровье сельскохозяйственных животных — лошадей, коров, овец. Есть специалисты, которые проверяют продукцию животного происхождения и дают заключение, можно ли ее есть — таким образом, они отвечают за здоровье людей. С начала года врачи Одинцовской участковой ветеринарной клиники помогли более 5,5 тысячам питомцев, в среднем – 1 тысяче в месяц», - заключил Разин.