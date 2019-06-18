РИАМО – 18 июн. Карантин по бешенству животных объявили на некоторых территориях городского округа Серпухов, там запрещается проводить выставки домашних питомцев и торговать ими, соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на сайте правительства региона.

«Установить с даты подписания (14 июня 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных садоводческого товарищества «Русский лес» вблизи деревни Калиновские Выселки городского округа Серпухов Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от западной границы деревни Калиново до восточной границы деревни Дашковка, далее до южной границы деревни Подмоклово и далее до западной границы деревни Калиново.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.