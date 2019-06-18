РИАМО – 18 июн. Ограничение движения будет введено на улицах Москворечье и Святослава Рихтера на юге столицы с 27 июня до 31 августа в связи с реконструкцией газопровода, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса правительства Москвы.

«Участок 1: улица Святослава Рихтера от дома 37, корпус 1, по улице Москворечье до дома 41, корпус 1. Участок 2: улица Москворечье от дома 41, корпус 1, до дома 57/8. Период: с 27 июня по 31 августа круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Также ограничения введут на улице Академика Ласкорина от Каширского шоссе дом 54, корпус 1, до улицы Москворечье, дом 47, корпус 1, с 10 сентября по 15 декабря круглосуточно.

На участках улиц будут перекрывать одну полосу для движения транспорта.