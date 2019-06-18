РИАМО - 18 июн. На территории Москвы во вторник вероятны сильный ветер и дождь, водителям посоветовали пересесть с автомашин на метро, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения столицы.

«Сегодня вполне вероятны дождь и сильный ветер. Будьте осторожны, если вдруг случится (не паркуйтесь под деревьями и щитами, аккуратность за рулем). Или просто поезжайте на метро - на дорогах может быть тесно (и мокро)», - говорится в сообщении.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, воздух может прогреться до плюс 28 градусов.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра России, в регионе днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.