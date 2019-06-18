РИАМО - 18 июн. Государственный долг в регионах Российской Федерации составляет 2,3 триллиона рублей, он снизился на 4,3%, сообщил во вторник заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.

«Государственный долг регионов также имеет тенденцию к снижению, который на 1 апреля снизился по сравнению с началом года на 103 миллиарда рублей. Это 4,3%. Составил 2,3 триллиона рублей. При этом в 18 регионах наблюдается рост государственного долга», - сказал Мутко на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

По его словам, в 2019 году из федерального бюджета предусмотрена межбюджетные трансферты в размере 2,2 триллиона рублей. На реализацию национальных проектов - 193,8 миллиарда рублей, в 2020 году - 645 миллиардов, в 2021 - 655,9 миллиарда.