РИАМО - 18 июн. Второй Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов открылся в доме правительства Московской области, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова зачитала перед участниками форума приветственное письмо президента Владимира Путина.

«Уважаемые друзья! Искренне рад, что инициатива проведения форума добровольных поисково-спасательных отрядов получила широкую общественную поддержку и становится хорошей традицией. По зову души и сердца вы, волонтеры, занимаетесь серьезным и очень нужным делом - независимо от времени суток, погодных условий отправляетесь на поиски пропавших людей», - зачитала Кузнецова обращение президента.

В приветственном письме главы государства отмечается, что благодаря волонтерам спасены тысячи человеческих жизней.

«Важно, что поисково-спасательное движение в России развивается, приобретает системную основу, укрепляются взаимодействие добровольцев с правоохранительными ведомствами и между структурами, реализуются образовательные и обучающие программы», - добавляется в письме Путина.

Президент рассчитывает, что нынешний форум станет авторитетной и востребованной площадкой для обсуждения наиболее острых проблем поисково-спасательной деятельности, в частности, проблем совершенствования нормативно-правовой базы, создания региональных ресурсных центров для подготовки новых волонтеров и наращивания сотрудничества добровольческого движения с органами государственной власти.

Перед началом форума губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой.

Во Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших госкорпораций, бизнеса и добровольные поисково-спасательные отряды. Цель форума - привлечь внимание общественности к данной теме и устранить барьеры при взаимодействии добровольцев и органов власти в сфере поиска пропавших людей.

Деловая программа форума посвящена вопросам профилактики пропаж в группах риска, использованию новых технологий при проведении поисково-спасательных работ, проблемам межведомственного взаимодействия, а также вопросам финансирования ресурсных центров в регионах.