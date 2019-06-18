РИАМО - 18 июн. На территории АО «Воскресенские минеральные удобрения» вновь запустили паровую турбину Р-12-35/5М с установленной электрической мощностью 8,4 мегаватта, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Агрегат для завода произвели еще в конце 80-х годов на Калужском турбинном заводе. В 2010 году в связи со снижением потребности в тепловой энергии турбина была законсервирована. Год назад на химкомбинате приняли решение о ее расконсервации, ремонте и включении в работу», - отмечается в материале.

Турбогенератор установлен недалеко от крупных потребителей тепловой энергии – цехов ЭФК-3, СКЦ и отделения сложных минеральных удобрений. Столь удачное расположение снижает потери при транспортировке теплоносителя, что позволяет обеспечить прирост выработки электрической энергии в объеме не менее 0,5 мегаватта в час.

В рамках работ по подготовке к пуску был проведен капитальный ремонт турбины и ротора генератора. Управление турбогенератором осуществляется дистанционно посредством оптоволоконной связи напрямую с щита управления ТЭС.

Кроме того, была модернизирована трансформаторная подстанция №115, которую оснастили цифровой защитой, интеллектуальными счетчиками, устройствами телемеханики для получения информации об объекте в процессе эксплуатации, а также для возможности управления. При этом маломасляные выключатели заменили на вакуумные, обеспечивающие повышение надежности их работы.

Также была проведена реконструкция в системе сбора обессоленной воды СК-48 и трубопроводов технической воды для систем охлаждения турбины и генератора.

В будущем турбину планируется максимально загрузить до 120 тонн пара в час, что позволит увеличить мощность. Так, цеху «Аммофос №1» после его реконструкции дополнительно потребуется 40-45 тонн пара, что приведет к приросту выработки электрической энергии, равному 4 мегаватта в час. Согласно планам, годовая выработка электроэнергии при включении в работу всех трех турбин предприятия должна достигнуть 80 миллионов киловатт-часов.

«Запуском этой турбины мы обеспечили завод дополнительной электроэнергией без дополнительных трудозатрат. Когда 20 лет назад турбина монтировалась, обслуживать ее должны были пять старших машинистов. Сейчас процесс управления турбиной полностью автоматизирован. За счет получения дополнительной электроэнергии нам удастся снизить себестоимость выпускаемой продукции и, соответственно, повысить экономическую эффективность», – отметил главный инженер ТЭС Андрей Смыков.