РИАМО - 18 июн. Бездомный мужчина напал на прохожую, он пытался задушить женщину, затем похитил мобильный телефон и скрылся, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«17 июня в 03:00 в ОМВД от сотрудников полиции поступила информация, что в 02:50 по адресу: улица Челюскинская, дом 10, корпус 1, к ним обратилась неработающая женщина 1994 года рождения, которая сообщила, что примерно в 02:45 по указанному адресу на нее напал неизвестный и начал душить, после чего открыто похитил сотовый телефон, скрылся», – заявил собеседник агентства

По его словам, материальный ущерб составил около 15 тысяч рублей.

Он уточнил, что в 03:10 по адресу: улица Челюскинская, дом 14, корпус 2, полицейскими задержан неработающий мужчина без определенного места жительства 1982 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления. Похищенный сотовый телефон изъят.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой», – резюмировал представитель пресс-службы.