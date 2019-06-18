РИАМО – 18 июн. В городском округе Люберцы благодаря губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтировали 469 подъездов, что составляет 79% от плана текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Основная цель программы – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области подвело промежуточные итоги реализации губернаторской программы по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах «Мой подъезд».

«В текущем году в Люберцах управляющие компании отремонтировали 469 подъездов, что составляет 79% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 592 подъездов. Всего в Подмосковье по программе этого года «Мой подъезд» было отремонтировано более 3,5 тысяч подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 26% подъездов», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,2 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».

«Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний», – добавляется в материале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.

«По желанию жителей было принято советующее решение о продлении срока действия программы. За все время действия программы было отремонтировано более 70 тысяч подъездов, что составляет около 90% от запланированного количества подъездов», – дополнил Хромушин.

Участие в программе «Мой подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.

«Мы призываем управляющие организации и самих жителей подходить к процессу ремонта креативно, чтобы уйти от стандартного, обыденного и скучного ремонта подъезда. Для этого рекомендуем использовать трафареты, монтировать крючки для сумок и мусорные ящики для корреспонденции и ненужной рекламы. Контроль за расходованием средств на ремонт подъездов осуществляется советом дома и Госжилинспекцией», – заключается в материале.