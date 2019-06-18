РИАМО – 18 июн. На улице Лермонтова в подмосковном Дзержинском начинают работы по ремонту дороги, в связи с этим владельцев брошенных на данной улице автомобилей попросили убрать их, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ и транспорта администрации муниципалитета.

Сотрудники управления разместили в Instagram фотографии автомобилей, которые похожи на брошенные.

«Уважаемые владельцы автомобилей, указанных на фотографиях! Убедительная просьба убрать ваши автотранспортные средства, так как они мешают производству ремонтных работ дорожного полотна на улице Лермонтова», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что если автомобили не уберут, то их принудительно переместят на стоянку для брошенного и разукомплектованного автотранспорта.