РИАМО - 18 июн. Во вторник в Подмосковье проходит резервный день сдачи ЕГЭ по истории и физике, экзамен по данным предметам напишут 1,4 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.
«18 июня в Московской области проходит резервный день сдачи ЕГЭ по истории и физике. Испытание пройдут 1,4 тысячи человек, среди них физику напишут 854 выпускника, а историю – 583», – сказала Забралова.
Она напомнила, что в резервные дни экзамены сдают выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые в основные дни не явились на экзамены или не завершили его по уважительной причине.
«Экзамен проходит в 19 пунктах проведения. Все они оборудованы необходимыми технологиями для объективности проведения. Ребята сдают испытание также, как и в основной период. Результаты экзаменов будут известны не позднее 2 июля», – уточнила Забралова.
Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку?
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Ответьте на вопросы из ЕГЭ по русскому языку и проверьте свою грамотность.
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Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку? (5/14)
В каких группах слов пропущена одна и та же буква?
1) Бе…крайний, ни…вергать, чере…чур;
2) Пр…одолевать, пр…даточный, меж…нститутский;
3) Об…скать, под…грать, без…нициативный;
4) Вз…браться, пр…махнуться, п…ложиться
Запятая (1) разделяет предложения «рядом с тобой всегда люди» и «и, даже если тебе очень одиноко». Запятые (2) и (3) показывают границы придаточной части «даже если тебе очень одиноко». Запятая (4) отделяет придаточную часть «что кто-то сможет выслушать тебя».
Филолог
ЕГЭ по русскому языку вам вполне по силам. Или у вас природная грамотность, или вы знаете язык на профессиональном уровне.
Необходимый для получения школьного аттестата минимум вы могли бы сдать. Однако этого не хватит для поступления в хороший вуз, поэтому репетитор вам точно не помешает. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
Хорошо, если вам не предстоит сдавать ЕГЭ в этом году – вы забыли все, что изучали в школе. Возможно, это из-за привычки сокращать слова и общаться в мессенджерах стикерами и гифками. Даже если вы фанат соцсетей, стоит повторить правила грамматики, чтобы избежать ошибок в рабочей переписке.
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