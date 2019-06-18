РИАМО - 18 июн. Во вторник в Подмосковье проходит резервный день сдачи ЕГЭ по истории и физике, экзамен по данным предметам напишут 1,4 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«18 июня в Московской области проходит резервный день сдачи ЕГЭ по истории и физике. Испытание пройдут 1,4 тысячи человек, среди них физику напишут 854 выпускника, а историю – 583», – сказала Забралова.

Она напомнила, что в резервные дни экзамены сдают выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые в основные дни не явились на экзамены или не завершили его по уважительной причине.

«Экзамен проходит в 19 пунктах проведения. Все они оборудованы необходимыми технологиями для объективности проведения. Ребята сдают испытание также, как и в основной период. Результаты экзаменов будут известны не позднее 2 июля», – уточнила Забралова.