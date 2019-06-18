РИАМО - 18 июн. Стартовало строительство выхода из станции метро «Юго-Восточная» к скверу на Ташкентской улице в московском районе Выхино-Жулебино, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

«Станция «Юго-Восточная» Некрасовской линии размещается вдоль Ферганской улицы, выходы со станции будут вести на обе стороны Ферганской и Ташкентской улиц», — говорится в сообщении.

«Юго-Восточная» – одна из станций строящегося второго участка Некрасовской линии метро от станции «Косино» до станции «Авиамоторная». Станция находится в высокой степени готовности, ведется строительство вестибюля, на платформенной части начались архитектурно-отделочные работы.

3 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино».

«Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что когда линия будет запущена полностью, улучшится транспортная доступность для 800 тысяч человек, проживающих во многих районах Москвы и Подмосковья, а также разгрузится Таганско-Краснопресненская линия, которая сегодня крайне перегружена», — сказал руководитель департамента Андрей Бочкарев.