РИАМО – 18 июн. Жителей Ликино-Дулева приглашают пройти бесплатную диспансеризацию 22 июня в поликлинике №2, сообщается на странице администрации Орехово-Зуевского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В поликлинике №2 города Ликино-Дулево состоится Единый день диспансеризации. Найдите время для проверки своего здоровья, обратитесь в поликлинику для прохождения диспансеризации. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, диспансеризация пройдет 22 июня с 9:00 до 12:00 по адресу: город Ликино-Дулево, улица Калинина, дом №7 (поликлиника №2).