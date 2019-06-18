РИАМО - 18 июн. Земельный участок рядом с Третьяковской галереей площадью 1,6 гектара с 14 зданиями планируют реализовать на торгах, на данной территории будет построен элитный жилой комплекс, пишет во вторник газета «Ведомости».

«Зданиями рядом с Третьяковской галереей, которые сейчас принадлежат «Гиредмету» (Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности, 85% у «Атомэнергопрома», «дочки» госкорпорации «Росатом»), интересуются несколько крупных девелоперов», — сообщил газете информированный источник.

Аукцион по продаже участка общей площадью 1,6 гектара с 14 зданиями «Гиредмета» общей площадью 30 тысяч квадратных метров запланирован на 25 июня.

На данной территории власти столицы в 2012 году разрешили возвести жилой комплекс площадью 30 тысяч квадратных метров. Строить ЖК должна была фирма «Фарминжиниринг». Два года назад «Гиредмет» расторг контракт с фирмой из-за долгов инвестора.

«На аукционе «Гиредмет» планирует выручить не менее 3,6 миллиарда рублей. Управляющий партнер группы Veta Илья Жарский считает цену завышенной: возможно, придется оформлять новый ГПЗУ, оптимальная цена была бы 2,5-3 миллиарда рублей» — уточняется в материале.