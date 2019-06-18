РИАМО - 18 июн. В Подмосковье открыли 167 точек продажи кваса, продолжается подбор мест для размещения новых объектов с учетом пожелания жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В настоящий момент работает 85 киосков и 82 объекта мобильной торговли. В данных точках помимо кваса жители могут приобрести и другие прохладительные напитки – газированную воду, соки», - рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Министр добавил, что каждый месяц с муниципальными властями отрабатывается более 15 новых точек реализации кваса. В случае соблюдения всех необходимых нормативных требований данные места включаются в схемы и разыгрываются по аукционам.

«Лидерами по количеству точек реализации кваса являются муниципальные образования, расположенные в непосредственной близости от Москвы – такие как Балашиха и Мытищи, так и территории, где ввиду территориальных особенностей развита мобильная торговля – Егорьевск, Клин, Серпухов», — добавил Посаженников.

В Подмосковье продают не только традиционный хлебный квас, но и плодово-ягодный, рисовый, из березового сока, квас белый, с хреном, из чистотела, без хлебной закваски. Приобрести литр кваса можно по цене от 40 рублей.