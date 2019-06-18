РИАМО - 18 июн. Мособлдума планирует на очередном заседании рассмотреть внесение изменений в закон «О пожарной безопасности в Московской области», после чего глава региона сможет утверждать сводный план тушения лесных пожаров на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Это вызвано необходимостью привести подмосковное законодательство в соответствие с федеральным.

«Планируется дополнить полномочия губернатора Московской области в сфере пожарной безопасности – глава региона сможет утверждать сводный план тушения лесных пожаров на территории Московской области. Данный документ будет согласовываться с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», - говорится в сообщении.

На основании планов субъектов страны федеральными властями разрабатывается межрегиональный план маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования.

По замыслу авторов законопроекта, он улучшит координацию противопожарных мероприятий и повысит эффективность привлечения сил и средств для тушения пожаров.