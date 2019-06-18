РИАМО - 18 июн. Разработанный швейцарским архитектурным бюро Herzog & de Meuron проект развития территории Бадаевского пивоваренного завода столицы стал финалистом международной премии European Awards for Architectural Heritage Intervention (AADIPA), говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Премия ежегодно отмечает лучшие проекты в сфере реновации архитектурного и исторического наследия городов. Проект Бадаевского пивоваренного завода номинировался в категории С (Urban Planning). Результаты премии были объявлены в Барселоне.

«Мне очень приятно, что еще один московский проект попал в списки финалистов международной премии. В этот раз – особенно, ведь в этом конкурсе речь идет об архитектурном наследии. Проект редевелопмента Бадаевского завода, на мой взгляд, отличает сразу несколько моментов. Это, прежде всего, сохранение и даже восстановление исторической архитектуры. Второе – смелые и одновременно гармоничные решения современной части проекта», - отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что данный проект также имеет значение для города. Не только имиджевое, ведь появление новой «визитной карточки» тоже важно, но и практическое – у москвичей появится парк, новая благоустроенная набережная и выход к воде.

«Российские и московские проекты стали все чаще появляться в шорт-листах международных премий, и это полезно не только для признания нашей страны иностранными специалистами, но и для нас самих», - добавил Кузнецов.

Кьяра Нифоси, профессор урбанистики и ландшафтного дизайна Politecnico di Milano (Италия), в качестве члена жюри высоко оценила проект и отметила силу концепции в отношении восстановления памятников через создание связи между наследием и современностью, а так же глубокого равновесия между защитой истории и взглядом в будущее.

Концепция развития территории Бадаевского пивоваренного завода предусматривает реконструкцию исторических промышленных строений, наполнение территории новыми функциями, создание благоустройства, в том числе в границах набережной для жителей города.

На территории участка располагаются три строения. 1 и 3 корпуса, имеющие статус объектов культурного наследия, будут отреставрированы. Также по историческим чертежам будет восстановлен частично утраченный 2 корпус, не имеющий охранного статуса, но очень важный для целостности архитектурного ансамбля, в котором планируется создание пивного ресторана с сохранением традиции пивоварения.

«На территории будет создан общественный парк площадью 4 гектара с разветвленной сетью пешеходных дорожек, детскими и спортивными площадками. С южной стороны объектов культурного наследия обустроят пешеходный бульвар. Набережная протяженностью 500 метров будет благоустроена, на ней разместятся кафе и рестораны», - добавляется в материале.

Ансамбль дополнит новое строение с современным беспрецедентным архитектурным решением для столицы: здание на колоннах возвысится над землей на 35 метров. Новое здание приподнимется над землей на стройных опорах, связывающих его с окружающим парком, открывая впечатляющие панорамные виды на Москву-реку, парк, отреставрированные здания, гостиницу «Украина», Кутузовский проспект, дом правительства и «Москва-Сити».