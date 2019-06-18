РИАМО - 18 июн. Долги по заработной плате АО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» перед работниками составляют свыше 14 миллионов рублей, сотрудники предприятия не получали зарплату с января, по данному факту возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту не выплаты заработной платы работникам АО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что с января по июнь 2019 года руководство предприятия умышленно не выплачивало заработную плату работникам хлебокомбината. В результате чего общая задолженность невыплаченной заработной платы составила более 14 миллионов рублей.

В ближайшее время следователями будут допрошены потерпевшие, руководство организации и иные лица. Из государственных органов будут истребованы необходимые сведения о проверки организации, банковских счетах, а также документы налоговой отчетности с целью производства бухгалтерского исследования. Расследование уголовного дела продолжается.