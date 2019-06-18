РИАМО - 18 июн. Рузский региональный оператор, работающий на территории Подмосковья, совместно со Сбербанком запустил сервисы оплаты онлайн-услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и крупногабаритными отходами (КГО), говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области

Зона обслуживания Рузского регионального оператора: городские округа Наро-Фоминский, Рузский, Одинцовский, Истра, Красногорск, Власиха, Восход, Краснознаменск, Молодежный, Волоколамский, Лотошино, Можайский, Шаховская.

«Теперь жители, проживающие в зоне деятельности Рузского регионального оператора, смогут оплатить их (услуги – ред.) любыми доступными сервисами Сбербанка. Цель данного мероприятия - не только обеспечить высокое качество услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, но и предоставить потребителям удобные современные сервисы для оплаты», - уточняется в материале.

Теперь можно воспользоваться QR-кодом в офисах и терминалах Сбербанка, мобильным приложением, а также настроить услугу «Автоплатеж», достаточно лишь иметь доступ в интернет.

Контроль за деятельностью региональных операторов осуществляет министерство ЖКХ Московской области.

«По нашим данным, уже более половины жителей Подмосковья, проживающих в многоквартирном жилом фонде, перешли на раздельный сбор твердый коммунальных отходов. Наш регион в числе первых субъектов РФ после принятия поправок в Федеральный закон №89-ФЗ утвердил территориальную схему обращения с отходами в декабре 2016 года. Были изучены места образования, дальнейшего сбора, сортировки, перегрузки и переработки отходов, определены семь кластеров для выбора региональных операторов», - отметил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

Он уточнил, что в начале 2018 года территориальная схема прошла процедуру общественного обсуждения, по результатам которой были учтены замечания и предложения жителей. Мероприятия, предусмотренные территориальной схемой, получили поддержку общественности и активных жителей региона. До 1 мая прошлого года был завершен конкурс по отбору региональных операторов и подписаны соглашения с его победителями.

По результатам конкурсного отбора на территории Московской области с 1 января 2019 года действуют семь региональных операторов в семи территориальных кластерах соответственно: в Алексинской зоне − ООО «Экомпромсервис»; в Воскресенской зоне − ООО «СПМ Долгопрудный»; в Каширской зоне − ООО «Каширский РО», в Ногинской зоне − ООО «Хартия», в Рузской зоне − ООО «Рузский РО», в Сергиево-Посадской зоне − ООО «Растрим-МО», в Чеховской зоне − ООО «МСК-НТ».

Более подробная информация о реформе обращения с ТКО на сайте http://tbo.mosreg.ru/.