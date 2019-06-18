РИАМО - 18 июн. В центре столицы из-за проведения бала «Выпускник» ограничат движение по ряду улиц вечером 20 июня и в ночь на 21 июня, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: улица Ильинка. Период: с 21:00 20 июня до окончания мероприятия. Полное перекрытие», — говорится в сообщении.

С 23:45 20 июня до 0:15 21 июня полностью перекроют Москворецкую улицу, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Большой Московрецкий мост и улицу Варварку.

Также 20 июня с 15:00 до 19:30 перекроют одну полосу движения по улице Моховой в районе здания «Манежа».

Бал «Выпускник» ежегодно проходит в Государственном Кремлевском дворце. В программе — концерт с участием известных исполнителей, конкурсы, бальные танцы. Чтобы попасть на праздник, необходимо приобрести билет.