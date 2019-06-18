РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 июн. Сотрудники УК встретились с жителями одного из домов на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск Подольска по вопросу благоустройства придомовой территории, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск на днях работниками отдела по работе с населением управляющей компании МУП «СЕЗ» была проведена очередная встреча – с жителями многоквартирного дома №47 по улице Симферопольской. Собственникам помещений были озвучены предложения по благоустройству придомовой территории. Были выслушаны мнения и пожелания», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что после обсуждения вопросы благоустройства данного двора включат в муниципальную программу благоустройства.