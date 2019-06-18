РИАМО - 18 июн. В складском здании на территории промзоны на севере Москвы произошел крупный пожар, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Вчера в 22:29 пришла заявка на адрес: Ленинградское шоссе, дом 51. Там происходило загорание в одноэтажном складском здании на территории промзоны. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина пожара.

По указанному адресу в Москве находится одно из зданий на территории Северного речного вокзала.