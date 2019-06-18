РИАМО - 18 июн. Эксперты Высшей школы экономики пришли к выводу, что в будущем возрастет спрос на архитекторов интернета вещей, IT-юристов, консультантов по робоэтике и цифровых продюсеров, при этом рынок труда в ближайшие годы может столкнуться с острой нехваткой квалифицированных IT-специалистов, пишет во вторник газета «Известия».

НИУ ВШЭ подготовило исследование на тему: «Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение».

«Существенная нехватка специалистов с необходимыми цифровыми компетенциями на российском рынке труда ощущается уже сегодня. И спрос на таких работников будет только расти, увеличивая тем самым их дефицит. Ежегодно вузы страны выпускают около 25 тысяч IT-специалистов, но лишь 15% из них готовы к немедленному трудоустройству. Не хватает и преподавателей, способных обучать актуальным навыкам в сфере цифровых технологий», - пишет газета со ссылкой на исследование

Отсутствие необходимого количества специалистов инженерных и IT-специальностей может затруднить развитие сквозных цифровых технологий, которые в будущем позволят сформировать новые глобальные рынки, отметил директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, один из авторов исследования Константин Вишневский. Он уточнил, что без устранения дефицита разрыв с лидерами цифровизации будет крайне трудно преодолеть.

Особая потребность будет в кадрах по таким перспективным направлениям, как искусственный интеллект, анализ больших данных, робототехника, виртуальная реальность, интернет вещей. Еще более востребованными будут специалисты, которые умеют выполнять многофункциональные задачи: управлять людьми, коммуницировать с контрагентами, искать нестандартные решения и разрабатывать методологии. То есть обладать тем набором качеств, которые пока несвойственны машинам.

Эксперты ВШЭ составили перечень перспективных профессий, которые будут востребованы в среднесрочной перспективе. Так, например, архитектор интернета вещей должен будет обеспечивать подключение множества устройств, оптимизацию хранения информации, передачу и обработку данных. Еще одна профессия будущего — инженер по безопасности данных. Он будет отвечать за обеспечение конфиденциальности, шифрование и предотвращение несанкционированного доступа к информации. Станут востребованными и IT-юристы, которые займутся сопровождением бизнеса в условиях цифровой экономики.

Также среди профессий будущего — консультант по робоэтике. Этот специалист должен разбираться в морально-этических, социальных и юридических аспектах взаимодействия роботов и людей, разрабатывать решения по таким вопросам, как определение зон ответственности за «поступки» машин, права и свободы робототехнических систем. Появятся в недалеком будущем цифровые маркетологи и продюсеры, уверены эксперты ВШЭ.

Одновременно с рынка могут исчезнуть и ныне популярные профессии. Например, переводчики и операторы колл-центра, экскурсоводы, агенты-туроператоры, архивариусы, аудиторы, банковские операционисты, делопроизводители, инженеры по эксплуатации зданий, кассиры, клиентские и кредитные менеджеры. В целом, по данным экспертов ВШЭ, 375 миллионов работников (что составляет около 14% мировой рабочей силы) к 2030 году будут вынуждены сменить профессию.

Эксперты рынка труда не отрицают нехватку представителей IT-специальностей, однако уверены, что опасения по поводу дефицита сильно преувеличены.