РИАМО - 18 июн. На востоке Москвы в Детском Черкизовском парке приступили к устройству пункта проката и раздевалки, они появятся на территории будущего спортивного кластера, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

«Сейчас на севере парка активно ведутся работы по устройству нового кластера альтернативных видов спорта, в состав которого войдут скейт-парк и памп-трек, их уже строят. Помимо этого, здесь будет обустроена вся необходимая инфраструктура для проведения тренировок: зона отдыха для спортсменов, велопарковки, а также прокат оборудования и раздевалка», — говорится в сообщении.

Общая площадь кластера составит более 4 тысяч квадратных метров. Уже подготовлены основания под монтаж будущих павильонов, ведется устройство колонн, монтаж связующих балок и конструкций кровли. После приступят к внутренней и внешней отделке.

Зона отдыха спортсменов появится рядом с раздевалкой. Ее площадь составит порядка 150 квадратных метров. Здесь атлеты смогут подготовиться к тренировке, а после отдохнуть. На территории установят лавочки и урны.

Площадь раздевалки составит 27 квадратных метров. Там можно будет оставить свои вещи на хранение. Площадь второго павильона составит 36 квадратных метров. В нем разместится пункт проката и серверная. Тут спортсмены смогут взять напрокат защитное оборудование для занятий.

По периметру кластера установят фонари и оборудуют велопарковки.

Всего планируется благоустроить 14 гектаров парка. Сейчас ведутся работы по устройству покрытий дорожно-тропиночной сети, системы освещения и других коммуникаций. Также проводится реконструкция регбийного поля. Завершены монолитные работы по амфитеатру. Здесь также появятся детские площадки, новые деревья и кустарники. Завершить работы планируется этим летом.