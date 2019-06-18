РИАМО - 18 июн. В пятницу, 21 июня, в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области Павла Мироненко.

В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы, возникающие при проведении закупок в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Павел Мироненко расскажет о принятых изменениях в законе о контрактной системе и о работе управления в части снижения выявляемых нарушений закона о контрактной системе.

Также в ходе пресс-конференции будет приведен обзор основных нарушений закона о контрактной системе, совершаемых заказчиками при проведении закупок.

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