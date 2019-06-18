РИАМО - 18 июн. В течение 2019-2021 годов в ТиНАО столицы планируется построить и ввести в эксплуатацию свыше 8 миллионов квадратных метров недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«В среднем будем вводить в год по 1 миллиону «квадратов» нежилья. Это прежде всего социальные объекты, а также объекты для создания рабочих мест в новой Москве», - уточнил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он добавил, что в этом объеме 5,2 миллиона квадратных метров составляет жилье, еще 3,1 миллиона квадратных метров – нежилая недвижимость.

По его словам, именно инфраструктурная составляющая является основным трендом развития новых столичных территорий.

«Активное строительство в ТиНАО метрополитена, дорог, школ, детских садов, объектов здравоохранения, создание более 100 тысяч новых рабочих мест - эти факты наглядно свидетельствуют о приоритетах строительного комплекса Москвы. Именно поэтому новая Москва с каждым годом становится все более привлекательной для тысяч новоселов», отметил руководитель департамента.

В текущем году в ТиНАО запланирован ввод порядка 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости, за первые пять месяцев уже введен 1 миллион квадратных метров.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина линии метрополитена в ТиНАО строятся ударными темпами. В ближайшее время откроются еще четыре станции, в том числе и в Коммунарке, что придаст новый импульс развитию там административного центра», - заключил Жидкин.