РИАМО - 18 июн. К началу нового отопительного сезона специалисты проверяют объекты теплоснабжения, всего уже было проверено свыше 660 тысяч погонных метров трубопроводов, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«По поручению правительства Московской области в рамках подготовки муниципальной инфраструктуры Московской области к работе в предстоящий осенне-зимний период 2019-2020 года, специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проводят серию проверок объектов теплоснабжения», - уточняется в сообщении.

Особое внимание уделяется организации гидравлических испытания тепловых сетей, наличию запаса материалов для подготовки к отопительному сезону, а также состоянию котельных и тепловых пунктов.

«Всего за несколько месяцев специалисты ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 115 выездов в 21 муниципальное образование, проверили 666 383,01 погонных метров трубопроводов в двухтрубном исполнении. Было выявлено 37 утечек, все они устранены», - добавляется в материале.

После восстановительных мероприятий запланированы дополнительные гидроиспытания теплосетей.