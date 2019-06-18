РИАМО - 18 июн. Оформление партии живых устриц из Японии приостановили в аэропорту «Шереметьево» из-за отсутствия необходимого документа, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«В аэропорту «Шереметьево» на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Москва - Карго» было приостановлено оформление партии живых устриц весом 356 килограммов, поступивших из Японии в сопровождении копии ветеринарного сертификата, авианакладной и разрешения Россельхознадзора на ввоз», — говорится в сообщении.

Устриц перевозили без оригинала ветеринарного сертификата.

«Груз оформлен после предоставления оригинала ветеринарного сертификата», — отмечается в сообщении.