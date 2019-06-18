РИАМО - 18 июн. В отделениях «Почты России» Москвы и Подмосковья продолжается реконструкция в рамках государственной программы «Доступная среда», для удобства маломобильных граждан оборудуют еще 228 отделений, сообщил РИАМО представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

«В этом году для удобства маломобильных граждан в столице планируется оснастить необходимым оборудованием 111 почтовых отделений. В Подмосковье адаптация пространства пройдет на территории 117 почтовых отделений», - сказал собеседник агентства.

По его словам, отделения оборудованы входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, а также оснащены надписями, выполненными крупным шрифтом для слабовидящих людей.

При необходимости операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию и оказывать всю необходимую помощь. В эти помещения разрешено входить с собаками-поводырями.

«Помимо этого, в отделениях Московского региона продолжаются плановые ремонтные работы. Так, в Москве ремонт будет проведен в 21 отделении, а в области – в восьми», - отметил представитель пресс-службы.

Во всех отремонтированных отделениях установят эргономичные кресла для посетителей, столы для заполнения бланков и упаковки отправлений, системы управления очередью, pos-терминалы для оплаты почтовых услуг банковскими картами.