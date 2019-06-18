РИАМО – 18 июн. Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов, по итогам которого стало ясно, что создатели Samsung обошли наследников дела Стива Джобса, в топ-10 осталось только два iPhone и до призовых мест ни один их них не добрался, сообщает kp.ru.

«В битве между Западом и Востоком на рынке гаджетов корейские и китайские компании, похоже, нанесли сокрушительный удар по наследникам дела Стива Джобса. В прошлом году «яблочные» смартфоны были представлены в топ-10 четырьмя моделями и две из них занимали второе и третье место. В этом году в «десятке» осталось только два iPhone и до призовых мест ни один их них не добрался», - отмечается в материале.

Топ-10 распределился следующим образом: первое место – Samsung Galaxy S10+, второе - Samsung Galaxy S10, третье - Samsung Galaxy Note 9, четвертое – iPhone XS Max, пятое - Huawei P30, шестое - Samsung Galaxy S10e, седьмое - iPhone XS, восьмое - Huawei P30 Pro, девятое - Samsung Galaxy S9+, десятое - Samsung Galaxy S9.

Тестированием смартфонов Роскачество занимается совместно со специалистами из ICRT (International Consumer Research and Testing) - Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний. Это авторитетное исследование, в лабораторных испытаниях одновременно принимают участие организации из 26 стран мира со всех континентов.

В общей сложности с начала публикации этого рейтинга эксперты протестировали 451 модель, но поскольку 106 из них уже сняты с продаж, то в каталоге сегодня фигурируют 345 смартфонов различных компаний мира. Эксперты изучают смартфоны по 231 параметру, при этом они отмечают, что за последние несколько лет произошел фундаментальный сдвиг в предпочтениях пользователей. Если раньше гаджеты чаще использовали для звонков и передачи сообщений, то теперь эти функции имеют второстепенное значение.

Для потребителя главное в смартфоне – камера, ведь основным критерием теперь стало качество снимков. Вес этого показателя в общей оценке составил 25%. В свое время камеры смартфонов совершили настоящую революцию, вытеснив с рынка карманные цифровые фотоаппараты. И сегодня для многих пользователей именно качество фотографий является решающим аргументом при выборе смартфона. Видео тоже имеет значение, но его вклад в оценку возможностей камеры ниже.

На втором месте по важности - качество дисплея. Вес этого параметра в общей оценке составляет 20%. Здесь тестировались разрешение, чувствительность, «читаемость» изображений под разными углами. Кроме того, экран должен идеально функционировать в самых стрессовых условиях: и при ярком солнце, и в условиях низкой освещенности.

Становится ключевым такой критерий, как производительность. Его вклад в общую оценку составил 15%. Качественный смартфон не должен тормозить и виснуть. Быстродействие - это фирменный знак качественного смартфона.

Также важны возможности гаджета в режиме плеера. Качество звука оценивалось в режиме динамика и через наушники. Эксперты слушали, как звучат в устройствах произведения Генделя, Баха и группы Pink Floyd в настройках «поп» и «классика». Вес этого параметра – 10% от общей оценки.

Еще 7,5% от общей оценки приходится на такой параметр, как емкость аккумулятора.