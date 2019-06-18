РИАМО - 18 июн. Власти Москвы одобрили открытие крупного автозаправочного комплекса на юго-востоке Москвы, инвестор сможет также расположить на участке подземные емкости для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) и очистные сооружения, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) столицы в отношении территории по адресу: Волгоградский проспект, владение 172, корпус 1 (ЮВАО).

«Застройщику разрешено размещать на участке автозаправочные станции, автомойки, магазины с сопутствующими товарами, общепит», – подчеркнула председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Сейчас по этому адресу находится небольшая АЗС площадью 100 квадратных метров, новый комплекс будет значительно крупнее – согласовано размещение объектов общей площадью до 1 тысячи квадратных метров.

Инвестор (ООО «Вектор Ойл»), согласно решению ГЗК, сможет также располагать на участке подземные емкости для хранения ГСМ и очистные сооружения. Проект будет вынесен на публичные слушания.