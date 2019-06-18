РИАМО - 18 июн. В Москве неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино, продюсера Вячеслава Тельнова, сообщает во вторник ТАСС.

«Нападение произошло около дома, нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись», - сказал Тельнов.

Он добавил, что целью злоумышленников не было ограбление. Теперь пострадавший намерен обратиться в полицию.

Тельнов ранее возглавлял киностудию «Ленфильм» и профильный департамент министерства культуры. Минувшей осенью он стал исполнительным директором Фонда кино.

Фонд кино – один из главных инструментов государственной поддержки российского кинематографа, он выделяет собственные и госсредства для съемок фильмов.