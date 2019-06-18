РИАМО - 18 июн. Рабочие приступили к отделке фасадов и установке аттракционов в тематическом парке «Остров мечты», который откроется в этом году в Нагатинской пойме в Москве, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Каркас здания готов, гигантские стеклянные купола смонтированы. Сейчас рабочие устанавливают аттракционы и выполняют отделку фасадов. В крытой части парка будет восемь тематических зон: «Черепашки-ниндзя», деревня смурфиков, отель «Трансильвания» из «Монстров на каникулах», «Затерянный мир» с динозаврами, замок Снежной королевы и площадка с героями советских мультфильмов», - говорится в сообщении.

В каждой зоне появятся аттракционы - всего их будет 27, причем многие не имеют аналогов в мире.

В зоне городского променада установлено 120 фасадов зданий – копий мировых памятников архитектуры и других достопримечательностей. Среди них – миниатюра римского Колизея, улочки Лондона, Беверли-Хилз и Барселоны. Сейчас идет отделка фасадов. В любую погоду здесь можно будет пообщаться с друзьями и отдохнуть всей семьей.

Вокруг крытой зоны создается ландшафтный парк. Там появятся спортивные и детские площадки, беговые и велосипедные дорожки, экстрим-парк, открытый кинотеатр, искусственный водоем с фонтанами.

«Ко входу в парк можно будет попасть, не выходя из метро. От станции «Технопарк» через проспект Андропова строится пешеходная галерея с траволаторами. Сейчас там ведутся отделочные работы», - добавляется в материале.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме на юге Москвы. Выбранная концепция позволила объединить на одной площадке всемирно известных зарубежных героев мультфильмов и персонажей, созданных российскими художниками. Тематический парк объединит на своей территории более 40 развлечений. Открытие парка запланировано на осень 2019 года.