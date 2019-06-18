РИАМО - 18 июн. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал меры, которые позволят снизить уровень бедности в российских семьях на 30-40%, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы подготовили предложения, которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях», — сказал Кудрин в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Он пояснил, что одна из мер – это материнский капитал, из которого позволят брать определенное количество средств. Еще одно предложение – это пособие на рождение первенца в семье, которая находится за чертой бедности. Такое пособие предназначается для родителей детей, появившихся на свет с 2018 года. Кудрин подчеркнул, что сумма на данные пособия посильна для федерального бюджета.

«И вот это наша забота, и вот это надо сделать срочно. Это на несколько миллионов уменьшило бы количество тех, кто живет ниже прожиточного минимума», — отметил глава Счетной палаты.

По его словам, в последние годы уровень жизни в России снизился. Сейчас за чертой бедности находятся около 12,5 миллионов человек, что глава Счетной палаты назвал позором.